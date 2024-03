Onde assistir a Cruzeiro x São Paulo ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Brasileiro feminino

Equipes entram em campo neste sábado (16), no Estádio Municipal Castor Cifuentes; confira a transmissão e outras informações do jogo

Cruzeiro e São Paulo estreiam no Campeonato Brasileiro feminino neste sábado (16), às 16h (de Brasília), no Estádio Municipal Castor Cifuentes, em Nova Lima. A partida não terá transmissão oficial (confira a programação completa).

Após a derrota por 1 a 0 para o Corinthians na final da Supercopa do Brasil, o Cruzeiro volta a jogar após um mês de intervalo, enquanto o São Paulo faz a sua estreia na temporada. Em seis jogos disputados entre as equipes, o São Paulo soma duas vitórias, contra uma do Cruzeiro, além de três empates.