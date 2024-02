Onde assistir a Cruzeiro x Patrocinense ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Mineiro

Equipes se enfrentam nesta sexta-feira (9), pela fase de grupos do estadual; confira onde assistir

O Cruzeiro recebe o Patrocinense nesta sexta-feira (9), às 16h30, em jogo válido pela quarta rodada da fase de grupos do Campeonato Mineiro 2024. O Mineirão, em Belo Horizonte, Minas Gerais, será o palco da partida, e você pode acompanhar a transmissão ao vivo através do SporTV, na TV fechada, e do Premiere, pelo pay-per-view (veja a programação completa).

Embalado após vencer o clássico contra o Atlético-MG na Arena MRV, o Cabuloso está invicto no Mineiro até aqui, com duas vitórias e um empate. No entanto, está na segunda colocação do grupo A, e os três pontos garantem a liderança e ajudam o Cruzeiro a dar passos largos à próxima fase.

O Patrocinense, por sua vez, está em terceiro lugar do grupo C, com quatro pontos, e vem de derrota em casa para o Villa Nova-MG por 1 a 0. O clube da cidade de Patrocínio somou apenas um ponto desde a vitória contra o Galo, na estreia, mas segue almejando a classificação para o mata-mata.

Nos últimos cinco jogos entre os times, foram três vitórias para a Raposa, uma para o clube do interior e um empate.