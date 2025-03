Onde assistir a Cruzeiro x Grêmio ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Brasileirão feminino de 2025

Equipes entram em campo neste domingo (23), pela estreia da primeira fase da competição; veja como acompanhar na TV

O Cruzeiro recebe o Grêmio na tarde deste domingo (23), às 18h30 (de Brasília), no Castor Cifuentes, em Nova Lima, na estreia da primeira fase do Campeonato Brasileiro feminino de 2025. A partida terá transmissão ao vivo da TV Brasil, na rede aberta (veja a programação completa aqui).

O Brasileirão Feminino de 2025 começa com 16 equipes disputando a fase classificatória em turno único. Cada clube enfrenta os demais uma vez, e os oito melhores seguem para as quartas de final. Já os dois piores na tabela caem para a Série A2 de 2026.

Os confrontos eliminatórios (quartas de final, semifinal e decisão) ocorrem em partidas de ida e volta. Se o placar agregado terminar empatado, a vantagem é do time com melhor saldo nos duelos. Persistindo a igualdade, a vaga será decidida nos pênaltis. A equipe que somar mais pontos ao longo do torneio tem o direito de jogar a segunda partida do mata-mata em casa.