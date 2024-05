Onde assistir a Cruzeiro x Botafogo ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Brasileirão sub-20 2024

Equipes se enfrentam pela rodada 9 do campeonato nacional de base; veja onde assistir

Cruzeiro e Botafogo entram em campo nesta quinta-feira (30), às 16h30 (horário de Brasília), pela nona rodada do Campeonato Brasileiro sub-20. Com transmissão ao vivo do canal SporTV, na televisão fechada para todo o país, o jogo acontece na Arena do Jacaré, em Sete Lagoas (veja aqui a programação dos jogos na íntegra).

Sétimo colocado da tabela do Brasileirão e, no momento, se classificando para a etapa das quartas de final, os mineiros venceram quatro de seus sete jogos até aqui e vêm em uma boa fase. Com duas vitórias nos últimos dois jogos, contra Ceará e São Paulo - mesmo jogando fora de casa - esperam manter o desempenho na parte de cima da tabela.

Enquanto isso, o Botafogo ocupa apenas a 17ª posição do campeonato e se vê distante da zona de classificação para o mata-mata. O time carioca venceu apenas um de seus sete compromissos até aqui, além de mais três empates e três derrotas. No último compromisso, foi derrotado pelo Ceará no Nilton Santos, e precisa reverter o quanto antes a situação.

Na última vez em que as equipes sub-20 de Cruzeiro e Botafogo se enfrentaram, pelo Brasileirão de 2022, o Cruzeiro saiu vitorioso por 1 a 0 no Rio de Janeiro.

