Onde assistir a CRB x Murici ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da semifinal do Campeonato Alagoano

Equipes se enfrentam pelo jogo de volta neste sábado; confira mais informações sobre o duelo

CRB e Murici entram em campo neste sábado (16), às 16h (horário de Brasília), em duelo válido pelo jogo de volta das semifinais do Campeonato Alagoano. A partida será disputada no Estádio Rei Pelé, com transmissão da FAF TV no YouTube (confira a programação completa aqui).

Após vencer o jogo de ida por 2 a 1, o CRB chega com certo favoritismo para decidir a vaga na final diante de sua torcida em Maceió. Além disso, o time vem motivado pela classificação à terceira fase da Copa do Brasil. Na terça-feira, bateu os mineiros do Athletic por 2 a 0.

Já o Murici não teve uma semana boa. Além da derrota na ida, a equipe do técnico Alyson Dantas acabou eliminada da Copa do Brasil. Apesar de ter conseguido levar a decisão para os pênaltis depois do 0 a 0 no tempo normal, o Sport levou a melhor nas cobranças, ao vencer por 5 a 4.

Mais artigos abaixo