Onde assistir a Costa do Marfim x Nigéria ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da final da Copa Africana de Nações

Duas seleções multicampeãs decidem para onde vai o troféu africano neste domingo (11); veja os detalhes

A final da Copa Africana de Nações está definida. País sede desta edição, a Costa do Marfim enfrenta a Nigéria neste domingo (11), às 17h (de Brasília), no Estádio Olímpico de Ebimpé, em Abidjã. A decisão terá transmissão ao vivo da Band, na TV aberta, da BandSports, na TV fechada, e do canal Esporte na Band, no Youtube (clique aquipara ver a programação completa).

A equipe da casa passou na terceira colocação do grupo, inicialmente em um momento conturbado. No entanto, fez ótima campanha no mata-mata, deixando para trás Senegal nas oitavas de final, Mali nas quartas de final, e, por último, derrotou a República Democrática do Congo por 1 a 0. Com jogadores como Sébastien Haller e Franck Kessié, os marfinenses buscam o troféu pela terceira vez na história.

Dona da melhor defesa da competição, a Nigéria também chega com expectativa para o duelo depois de ter eliminado a África do Sul na semifinal, nos pênaltis, após empate por 1 a 1 no tempo regulamentar. Sem perder nenhum jogo até aqui, a seleção nigeriana venceu Camarões e Angola nas fases anteriores. Victor Osimhen e Ademola Lookman são as principais esperanças de gols das “Super Águias” para a final.

Na primeira fase da Copa Africana de Nações, as duas equipes estavam no grupo A e já tiveram a oportunidade de se enfrentar. Na ocasião, a Nigéria saiu vitoriosa por 1 a 0, o que garantiu sua classificação em segundo lugar e quase deixou a Costa do Marfim de fora.