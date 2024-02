Onde assistir a Corinthians x Ferroviária ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Supercopa do Brasil feminina

Times vão a campo valendo vaga na final do campeonato de futebol feminino; veja onde assistir

Corinthians e Ferroviária se enfrentam nesta quinta-feira (15), às 16h15 (horário de Brasília), em jogo válido pela semifinal da Supercopa do Brasil feminina. A Neo Química Arena será o palco da partida, que conta com transmissão ao vivo e exclusiva da TV Globo, na televisão aberta, e do SporTV, na fechada (veja a programação completa).

As Alvinegras venceram (e convenceram) nas quartas de final, derrotando o Internacional por 4 a 2 e garantindo a vaga na semi. O atual campeão paulista, brasileiro, da Supercopa do Brasil e da Libertadores iniciou bem a temporada, e vê no mando de campo para este duelo mais um incentivo para chegar à final.

A Ferroviária bateu o Flamengo nos pênaltis na fase anterior, após empate em 0 a 0 no tempo regulamentar. Atual vice-campeã do campeonato brasileiro (perdeu para o Corinthians na final), as araraquarenses buscam uma revanche e podem já começar o ano com um título importante caso avancem à decisão.

Nos últimos cinco duelos entre as equipes, as Brabas venceram três e a Locomotiva um, além de um empate.