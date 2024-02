Onde assistir a Corinthians x Cruzeiro ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da final da Supercopa do Brasil feminina

Equipes decidem o título neste domingo (18), na Neo Química Arena; veja como acompanhar na TV e na internet

Corinthians e Cruzeiro decidem o título da Supercopa do Brasil feminina na manhã deste domingo (18), às 10h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo. A partida terá transmissão ao vivo da Globo na TV aberta e do SporTV na TV fechada (veja a programação completa).

Em busca do terceiro título consecutivo da Supercopa do Brasil feminina, o Corinthians garantiu a classificação para a final após eliminar o Internacional por 4 a 2 e o Ferroviária por 2 a 0, nas quartas e semi, respectivamente.

Do outro lado, o Cruzeiro chega em busca do título inédito do torneio. A equipe mineira venceu o Real Brasília por 1 a 0 e o Avaí Kindermann por 3 a 0 no mata-mata. No retrospecto histórico, o Corinthians possui 100% de aproveitamento, com seis vitórias conquistadas.

Mais artigos abaixo