Onde assistir a Corinthians x Botafogo ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Brasileirão sub-17 2024

Clubes se enfrentam pela sétima rodada do grupo A do campeonato; confira mais detalhes

Corinthians e Botafogo entram em campo nesta terça-feira (13), às 19h (horário de Brasília), em duelo válido pela sétima rodada do grupo A do Campeonato Brasileiro sub-17 2024. O jogo acontece no Parque São Jorge e não possui transmissão confirmada (veja a programação completa aqui).

Em sexto lugar com nove pontos, o Corinthians tenta ficar entre os quatro primeiros. Com a mesma pontuação do Flamengo (atual quarto colocado), o Timão vai em busca dos três pontos jogando em seus domínios.

O Botafogo, por sua vez, faz campanha tão boa quanto. Segundo colocado com 13 pontos somados, o Fogão tem quatro vitórias nas últimas cinco rodadas e mira um novo triunfo para seguir forte pela classificação.

