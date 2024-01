Onde assistir a Chile x Argentina ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Pré-Olímpico

Seleções entram em campo pela quarta rodada do torneio sub-23; veja os detalhes

As equipes sub-23 de Chile e Argentina se enfrentam nesta terça-feira (30), às 20h (horário de Brasília), no Estádio Misael Delgado, na Venezuela. O jogo, válido pela quarta rodada da fase de grupos do torneio Pré-Olímpico, terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada.

A Argentina está em segundo lugar no grupo B, tendo empatado na estreia e vencido o último duelo contra o Peru. No momento, a equipe de Javier Mascherano está garantindo vaga no quadrangular final, e uma vitória seria importantíssima por ser um confronto direto na classificação.

Enquanto isso, o Chile vem em uma posição atrás, em terceiro lugar do grupo com três pontos. Ganhou o último jogo contra o Uruguai por 1 a 0, mas perdeu na estreia para o Peru pelo mesmo placar. Eles vão em busca do título inédito do Pré-Olímpico e da vaga nos Jogos Olímpicos de Paris