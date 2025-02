Onde assistir a Ceará x Barbalha ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Cearense 2025

Equipes entram em campo neste domingo (02), pela 4ª rodada da primeira fase; veja como acompanhar na internet

O Ceará recebe o Barbalha na tarde deste domingo (02), às 17h (de Brasília), no Presidente Vargas, na capital do estado, pela quarta rodada do Campeonato Cearense de 2025. A partida terá transmissão ao vivo do Canal GOAT e FCF TV, no YouTube (veja a programação completa aqui).

Invicto na competição, o Ceará quer manter a sequência e confirmar a liderança do Grupo A. O time soma nove pontos após vencer Tirol, Ferroviário e Iguatu na última rodada, ocupando a ponta da chave.

Do outro lado, o Barbalha tem uma campanha irregular, com uma vitória, um empate e uma derrota, totalizando quatro pontos em três jogos. No momento, a equipe ocupa o terceiro lugar do Grupo B.

O Campeonato Cearense conta com dez clubes e é disputado em duas fases. Na primeira, os times são divididos em dois grupos de cinco e enfrentam apenas as equipes da outra chave em turno único, no formato de pontos corridos. Os dois primeiros colocados de cada grupo avançam diretamente para a semifinal, enquanto os segundos e terceiros disputam as quartas de final.

As equipes que terminarem em 4º e 5º lugar de cada grupo disputarão o quadrangular do rebaixamento, e os dois piores serão rebaixados. As fases eliminatórias (quartas, semifinais e final) serão disputadas em jogos de ida e volta. O mando de campo será definido pela melhor campanha na primeira fase, exceto na final, em que o time com mais pontos somados entre a primeira fase e a semifinal terá o direito de decidir em casa.