Onde assistir a Catar x Kuwait ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais das Eliminatórias da Ásia para a Copa

Seleções se enfrentam pela terceira rodada do grupo A; confira mais informações sobre o duelo

Catar e Kuwait entram em campo nesta quinta-feira (21), às 15h30 (horário de Brasília), em duelo válido pela terceira rodada do grupo A das Eliminatórias da Ásia para a Copa do Mundo de 2026. O jogo será realizado no Jassim bin Hamad Stadium, em Doha, mas não terá transmissão oficial (veja a programação completa aqui).

Em busca de sua primeira classificação para a Copa via eliminatórias, o Catar chega bem para a partida. Recém-bicampeã da Copa da Ásia, a equipe comandada pelo espanhol Tintín Márquez (que renovou até 2026 após a conquista) vem motivada para manter o 100% de aproveitamento após vencer Afeganistão e Índia nas duas primeiras rodadas (com seis pontos somados, o país lidera o grupo). A baixa sentida é a ausência do capitão Hassan Al-Haydos, que anunciou aposentadoria da seleção depois do título asiático.

Já o Kuwait vem oscilando bastante e chega em certa baixa. Vice-líder do grupo A com três pontos (perdeu para a Índia na estreia e ganhou do Afeganistão depois), o país não esteve presente na última Copa da Ásia e aproveitou o período para fazer amistosos contra Líbia e Uganda. No entanto, os resultados não foram animadores, já que saiu derrotado de ambos (3 a 1 e 2 a 0, respectivamente).

Vale ressaltar que, ao final desta fase (são seis rodadas), os dois melhores de cada um dos nove grupos avançam para a próxima etapa do qualificatório.