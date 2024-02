Onde assistir a Cascavel x Coritiba ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Paranaense

Times se enfrentam neste domingo (25) pela rodada final do estadual; confira os detalhes e as prováveis escalações

Cascavel e Coritiba entram em campo neste domingo (25), às 16h (horário de Brasília), pela 11ª e última rodada do Campeonato Paranaense. O jogo terá mando do Cascavel e será no Estádio Olímpico Regional Arnaldo Busatto, com transmissão ao vivo do canal NSports, tanto no Youtube quanto no serviço Sky+, e da TV Coxa Prime, pay-per-view do verdão (veja a programação completa).

Em sétimo lugar do grupo e na zona de classificação para as quartas de final, o Cascavel já está garantido na próxima fase. No entanto, precisa da vitória para saltar na colocação e cair em um chaveamento melhor, já que os confrontos são definidos no modelo “1ºx8º; 2ºx7º”. A equipe vem de apenas uma vitória nos últimos cinco jogos.

Já o Coxa, se encontra na segunda posição geral do grupo, e uma vitória seria fundamental para conquistar a primeira colocação, que hoje pertence ao Athletico-PR. A diferença entre os times é de apenas um ponto, e se o Furacão não vencer, o Coritiba depende apenas de si para a classificação como líder. Como visitante, eles ganharam dois, empataram um e perderam um jogo no Paranaense.

