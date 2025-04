Onde assistir a Capivariano x Primavera ao vivo na internet e na TV, escalação, horário e mais da final do Campeonato Paulista A2 2025

Equipes começam a decidir o título da segunda divisão do estadual nesta quarta-feira (02), na Arena Capivari; veja como acompanhar

Capivariano e Primavera começam a decidir o título do Campeonato Paulista A2 2025 nesta quarta-feira (02), às 18h30 (de Brasília), na Arena Capivari. O jogo de volta está marcado para o próximo sábado (05). A final terá transmissão ao vivo da TV Cultura, na TV aberta, além do Canal GOAT e Ulisses TV, no YouTube (veja a programação completa).

O Capivariano chega à final do Paulistão A2 embalado pelo retorno à elite estadual após nove anos. Com uma campanha sólida, a equipe de Capivari se classificou em segundo lugar na primeira fase, com 25 pontos, e no mata-mata passou pelo XV de Piracicaba nos pênaltis antes de eliminar o Ituano com duas vitórias. Na semifinal, fez 3 a 1 em casa e garantiu sua terceira participação na Série A1. Agora, o Leão da Sorocabana busca repetir o feito de 2014, quando conquistou o título da A2 com o acesso.

O Primavera também vive um momento histórico, conquistando seu primeiro acesso à elite paulista. Com a melhor campanha geral da competição, o time de Indaiatuba avançou ao mata-mata após somar 28 pontos na fase inicial e eliminou Santo André e Taubaté na sequência. Na semifinal, garantiu a classificação com um 2 a 1 sobre o Taubaté, mesmo jogando boa parte do jogo com um a menos. Além da vaga na Série A1, a equipe de Fernando Marchiori agora tenta encerrar a campanha vitoriosa com a taça.