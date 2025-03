Onde assistir a Capital x Gama ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da final do Campeonato Candango 2025

Equipes definem campeão do estadual brasiliense neste sábado (29), em jogo único; veja tudo o que você precisa saber

Capital e Gama se enfrentam neste sábado (29), às 16h (de Brasília), na Arena Pantanal, em Cuiabá, pelo final do Campeonato Brasiliense 2025. A partida terá transmissão ao vivo da Record TV, na TV aberta (confira a programação completa).

O Capital avançou à finalíssima com certo drama. O time empatou com o Ceilândia na ida das semis por 1 a 1 e conquistou uma vitória por 2 a 1 no Juscelino Kubitschek, na volta. Com 3 a 2 no agregado, avançou à decisão. O Gama, enquanto isso, não teve maiores problemas. O time construiu sua vantagem toda na ida, vencendo o Brasiliense por 3 a 0. Na volta, segurou o 0 a 0 para carimbar vaga.

A final é disputada em jogo único e terá casa lotada, com os 60 mil ingressos gratuitos esgotados. Em caso de empate, o campeão será definido na disputa de pênaltis.