Onde assistir ao Campeonato Sergipano? Quem transmite o estadual?

Torneio terá transmissão de todos os jogos via streaming e/ou televisão; entenda a divisão

Os estaduais abrem as disputa do calendário esportivo nacional a cada ano, e o Campeonato Sergipano é um dos primeiros a ter sua largada dada. Com tudo pronto para acontecer entre janeiro e março, a bola vai esquentar na briga pelo título e por vagas nas competições nacionais e na Copa do Nordeste.

Notícia boa para os torcedores sergipanos: todos os jogos poderão ser assistidos ao vivo e com imagem de diferentes formas, seja na tela do celular ou na televisão. Para este ano, o Confiança lutará para manter seu título de 2024, e terá a concorrência de Sergipe, Itabaiana e companhia pelo cinturão.

Abaixo, entenda todos os detalhes do Sergipão 2025 e a transmissão dos jogos da competição.