Confira onde a edição de 2025 do estadual do Maranhão será transmitido e mais informações relacionadas

O Campeonato Maranhense de 2025 terá sua largada dada no próximo fim de semana.

Com 37 conquistas da competição em sua história, o Sampaio Corrêa ficou com o troféu no ano passado e terá a missão de defender o título de outros bons oponentes.

Abaixo, veja onde assistir o Campeonato Maranhense de 2025 e mais algumas informações do estadual.