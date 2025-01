Onde assistir ao Campeonato Catarinense? Quem transmite o estadual?

Torcedor catarinense poderá acompanhar os jogos de seus times na TV aberta e na internet; entenda

O Campeonato Catarinense volta para mais uma edição em 2025 logo no início de janeiro, aquecendo os motores dos clubes com o que há pela frente nas competições nacionais.

Neste ano, o torcedor de Santa Catarina poderá assistir a cada jogo de um dos principais estaduais do Brasil via TV aberta e Youtube, e emoção é o que não vai faltar. Enquanto o Criciúma briga para manter o cinturão, Avaí e Figueirense, empatados como maiores campeões, Chapecoense, Joinville e companhia querem reencontrar com a glória do estado.

Sendo assim, abaixo, a GOAL traz um panorama do que é mais necessário saber para acompanhar o Campeonato Catarinense 2025, incluindo as informações de transmissão, a fórmula de disputa, as datas das fases e mais.