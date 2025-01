Torneio terá jogos transmitidos na TV aberta em 2025; saiba quem transmite e quando acontece

A bola rola para o Campeonato Acreano entre janeiro e março, com novidades em relação à última edição e oito clubes na briga pelo posto de campeão do estado.

Além de mudanças na fórmula de disputa, o torneio também terá um grande ponto positivo: a transmissão na televisão aberta.

Sendo assim, a GOAL preparou um guia com os principais detalhes da competição e as informações de onde assistir aos jogos do Acreano 2025. Confira!