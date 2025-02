Onde assistir a Stade Briochin x PSG ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Copa da França 2024/25

Atual e maior campeão da Copa da França visita equipe da quarta divisão nacional; veja as prováveis escalações

Stade Briochin e PSG se enfrentam nesta quarta-feira (26), às 17h10 (horário de Brasília), pelas quartas de final da Copa da França 2024/25. O jogo será disputado no Roazhon Park, em Rennes, e ainda não tem transmissão oficial confirmada no Brasil (clique aqui e confira a programação completa do dia).

O Briochin, da quarta divisão francesa, chega embalado para o duelo após eliminar o Nice com uma vitória por 2 a 1 nas oitavas de final. A equipe busca a façanha de derrotar o maior campeão da competição, depois de somar três vitórias e duas classificações nos pênaltis até aqui na copa.

Já o PSG, líder da primeira divisão e vindo de oito vitórias consecutivas por Champions League, Campeonato Francês e Copa da França, superou o Lyon por 3 a 2 no clássico da última rodada. O clube parisiense busca seu 16º título do torneio.