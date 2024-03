Onde assistir a Brasiliense x Criciúma ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Copa do Brasil

Clubes entram em campo nesta quinta, no Serejão; veja como acompanhar na TV e na internet

Brasiliense e Criciúma se enfrentam nesta quinta-feira (14), às 19h (de Brasília), no Serejão, pela segunda fase da Copa do Brasil. A partida terá transmissão ao vivo do Sportv, na TV fechada, e do Premiere, via pay-per-view (confira a programação completa).

Classificado para as quartas da Copa Verde e para as semifinais do campeonato estadual, o Brasiliense agora tenta seguir adiante na Copa do Brasil. Depois de superar o Itabaiana na primeira fase, o Jacaré tem páreo duro diante de uma equipe recém-promovida à elite nacional.

O Criciúma chega para o encontro em bom momento. Melhor time da primeira fase do Campeonato Catarinense, o Tigre vai até o Distrito Federal em busca de uma nova classificação no maior torneio de mata-mata do país. Na etapa anterior, eliminou o Operário-MT.

Vale ressaltar que, em caso de empate no tempo normal, o jogo será decidido nos pênaltis.