Onde assistir a Brasil x Uruguai ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais das quartas de final da Copa América 2024

Brasil e Uruguai se enfrentam neste sábado (6), no Estádio Allegiant, em Las Vegas, pelas quartas de final da Copa América 2024. A partida terá transmissão ao vivo da Globo na TV aberta, com narração de Luis Roberto e comentários de Junior e Roger Flores. No SporTV, na TV fechada, a narração será de Luiz Carlos Jr., acompanhado pelos comentaristas Ledio Carmona e Ricardinho (veja a programação completa).

Em busca do décimo título da Copa América, o Brasil terminou a primeira fase na vice-liderança do Grupo D, com cinco pontos, dois a menos que a líder Colômbia. Na rodada de estreia, a seleção brasileira decepcionou ao empatar sem gols com a Costa Rica, mas na sequência goleou o Paraguai por 4 a 1. Na última rodada, precisava vencer os colombianos para terminar em primeiro lugar do grupo, mas ficou apenas no empate por 1 a 1.

Para o confronto, o técnico Dorival Júnior não poderá contar com Vinícius Junior, que está suspenso. O atacante Endrick, grande promessa do futebol brasileiro e contratado pelo Real Madrid, será o substituto.

"Eu espero que nós possamos continuar a encontrar o caminho dos gols. O trabalho de uma equipe gira em torno de proporcionar aos atacantes possibilidades de conclusões, invasões à área, ataques à última linha adversária. Não será diferente dessa forma", afirmou o treinador.

"Perdemos um jogador importante [Vinicius Jr.], mas ganhamos um outro garoto buscando uma oportunidade. Quem sabe seja o momento do Endrick", completou.

Do outro lado, o Uruguai, maior campeão da Copa América com 15 títulos ao lado da Argentina, terminou a fase de grupos na liderança do Grupo C, com nove pontos. Até o momento, os uruguaios venceram o Panamá por 3 a 1, a Bolívia por 5 a 0 e os EUA por 1 a 0.

Quem avançar terá pela frente na semifinal da Copa América 2024 o vencedor do confronto entre Colômbia x Panamá, que entram em campo neste sábado (6), às 19h (de Brasília).

