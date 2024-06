Copa América 2024: os artilheiros e garçons da competição

Acompanhe a corrida pela Chuteira de Ouro e os garçons desta edição da competição

A Copa América 2024, disputada nos Estados Unidos, reúne os principais craques das seleções do continente sul-americano, além de outras estrelas da América Central, do Norte e do Caribe. Nesta edição da competição, além das dez equipes tradicionais, o torneio conta com seis outros times da CONCACAF, apresentando uma gama ainda maior de talentos para observar.

E, se o Chuteira de Ouro é o principal motivo dessa corrida, vale a pena ficarmos de olho em Lionel Messi, da Argentina, Vinícius Júnior, do Brasil, Darwin Núñez, do Uruguai, Rafael Santos Borré, da Colômbia, entre vários outros craques.

Abaixo, a GOAL te atualiza sobre a corrida pela Chuteira de Ouro e pelo posto de maior garçom da edição.

Última atualização às 18h21 (de Brasília) de 21 de junho de 2024