Quartas de final da Copa América 2024: classificados, quando é, jogos, onde assistir e mais do mata-mata

Acompanhe tudo o que você precisa saber sobre o início do mata-mata nos Estados Unidos

Em torneios de tiro curto, cada jogo é uma decisão. A Copa América, claro, tem posto isso à prova. Há poucos dias do início do torneio, o escopo do mata-mata já vai sendo desenhado, assim como os primeiros classificados - e eliminados.

Atual campeã, a Argentina foi a primeira a cravar a vaga às quartas de final, após vitória suada, por 1 a 0, sobre o Chile, na segunda rodada do Grupo A. Depois, foi a vez da Venezuela, que somou seis pontos em dois jogos. O Brasil, que empatou em 0 a 0 na estreia com a Costa Rica, ainda precisa fazer sua parte.

Abaixo, a GOAL te mostra tudo o que você precisa saber para o mata-mata, que se inicia no dia 4 de julho.