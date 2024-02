Onde assistir a Brasil x Porto Rico ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Copa Ouro Feminina

Equipes se enfrentam pela primeira rodada da competição da Concacaf; confira onde assistir e todos os detalhes

Brasil e Porto Rico estreiam na Copa Ouro feminina da Concacaf nesta quinta-feira (22), às 0h15 (horário de Brasília). O jogo será realizado no Snapdragon Stadium, em San Diego, nos Estados Unidos, com transmissão exclusiva da ESPN, na TV fechada, e do Star+, serviço de streaming por assinatura do grupo Disney (veja a programação completa aqui).

Sob o comando de Arthur Elias, a Seleção Brasileira iniciou os preparativos para o duelo já no domingo e quer iniciar a Copa com o pé direito. É a primeira vez que o Brasil participará do torneio da Concacaf, e está no grupo B nesta primeira fase. Além disso, também é o primeiro campeonato que será jogado desde a Copa do Mundo de 2023, em que o país foi eliminado na fase de grupos.

A seleção de Porto Rico teve a confirmação no torneio neste fim de semana, ao derrotar o Haiti por 1 a 0 nos playoffs e garantir a vaga no grupo da Copa Ouro. Nos últimos cinco jogos, elas venceram dois, perderam dois e empataram um, em um histórico relativamente regular, mas tiveram de passar pela fase preliminar para chegar à competição.