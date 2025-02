Onde assistir a Bragantino-PA x Paysandu, ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Paraense 2025

Equipes entram em campo neste domingo (9), no Estádio São Benedito, pela 5ª rodada do estadual; veja detalhes

Bragantino-PA x Paysandu se enfrentam neste domingo (9), às 15h30 (de Brasília), no Estádio São Benedito, em Bragança, no Pará, pela 5ª rodada do Campeonato Paraense 2025. A partida terá transmissão ao vivo de Canal do Benja, no YouTube (confira a programação completa).

O Paysandu é o vice-líder neste início de Campeonato Paraense, com nove pontos em quatro partidas. A boa fase se estende à Copa Verde, na qual avançou, neste meio de semana, às quartas de final após passar pelo Porto Velho, nos pênaltis. A expectativa, portanto, é de um resultado positivo neste domingo.

Só que o Bragantino-PA também vive bom momento. Já são três vitórias seguidas desde a derrota na estreia do Estadual, com apenas dois gols sofridos no recorte e cinco marcados. O time é o 3° colocado, com nove pontos somados.