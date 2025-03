Onde assistir a Botafogo x Novorizontino ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do amistoso

Equipes se enfrentam neste sábado (22), no Nilton Santos, em teste importante antes das competições nacionais

Botafogo e Novorizontino entram em campo na noite deste sábado (22), às 16h15 (de Brasília), no Nilton Santos, em jogo amistoso visando à preparação para a temporada. A partida terá transmissão não teve transmissão oficial confirmada. (veja a programação completa).

Depois de semanas sem entrar em campo oficialmente, o Botafogo volta a jogar diante de sua torcida no Estádio Nilton Santos. Mas o adversário não será o inicialmente previsto: o amistoso, que teria o Coritiba como rival, sofreu uma mudança de última hora após a desistência do clube paranaense. Com isso, o Novorizontino foi o escolhido para substituir o Coxa e testar o Glorioso em mais uma etapa da preparação para o Campeonato Brasileiro. Será o segundo jogo-treino do Botafogo sob o comando do técnico Renato Paiva — no primeiro, empate em 3 a 3 contra o Cruzeiro — e o primeiro contato oficial do treinador com a torcida. Com a estreia na Série A marcada para o próximo dia 29, diante do Palmeiras, o Alvinegro vê este amistoso como essencial para ajustes táticos, observações do elenco e manutenção do ritmo de competição, que ficou em hiato após a eliminação na Taça Guanabara e a perda do título da Recopa Sul-Americana. Para a partida, Paiva não poderá contar com Savarino (à serviço da seleção da Venezuela). O restante do elenco deve ser testado, e o treinador já deixou claro que não há amistoso "qualquer" para um time que busca consolidar uma cultura vencedora.

Do outro lado, o Novorizontino encara o amistoso como chance de se medir diante de um adversário de Série A e atual campeão da Libertadores e do Brasileirão. O time vem de vitória na Copa do Brasil, quando bateu o Operário-MT e avançou à terceira fase. Em ascensão nos últimos anos, o clube paulista novamente flertou com o acesso à elite, terminando a Série B de 2024 na quinta colocação. O compromisso contra o Botafogo serve como preparação para o início da Série B, em abril, e será um bom teste para dar rodagem ao elenco e ritmo de jogo antes do calendário nacional começar.