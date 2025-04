Onde assistir a Boavista x Portuguesa ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Série D 2025

Em duelo de SAFs, cariocas e paulistas se enfrentam na rodada inaugural da quarta divisão; veja quem transmite

Boavista e Portuguesa entram em campo neste sábado (19), às 16h (horário de Brasília), pela primeira rodada da Série D do Campeonato Brasileiro de 2025. A partida será disputada no Elcyr Resende, em Saquarema, com transmissão ao vivo pela Boavista TV e pela LusaTV — canais oficiais dos clubes no YouTube —, cada um com sua respectiva narração e identidade visual, conforme o acordo de compartilhamento de sinal firmado entre as partes. (clique aqui e confira a programação completa dos jogos).

A equipe carioca dá início ao seu calendário nacional após a eliminação para o Sampaio Corrêa-RJ na semifinal da Taça Rio. Embora não tenha conquistado o título, o Verdão de Saquarema terminou a Taça Guanabara com apenas uma derrota e, graças à boa campanha, garantiu vaga na competição. Com chegadas e saídas de diversos jogadores, esta é a sexta vez que o clube disputa a divisão.

Em 2025, a Lusa volta a disputar a quarta divisão do Campeonato Brasileiro após quatro anos. Boa parte do elenco que se manteve na elite do Paulistão segue no clube para a disputa da Série D, além de outros reforços. Após a eliminação na Copa do Brasil para o Botafogo-PB, a equipe do Canindé aposta suas fichas nesta competição para seguir com o projeto de ascensão da SAF e terá um grande desafio fora de casa se quiser começar com o pé direito.

As equipes se enfrentaram apenas três vezes na história. Em 2017, pela segunda fase da Copa do Brasil, o Verdão de Saquarema venceu por 2 a 0 e avançou de fase. Já na Série D de 2021, melhor para a Lusa, que venceu os dois confrontos diretos da primeira fase: 3 a 0 em São Paulo e 1 a 0 no Rio de Janeiro.