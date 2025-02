Onde assistir a Benfica x Braga ao vivo, na internet e na TV no Brasil e em Portugal, escalação, horário e mais das quartas de final da Taça de Portugal 2024/25

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (26), no Estádio da Luz; confira a transmissão e outras informações do jogo

Benfica e Braga se enfrentam nesta quarta-feira (26), às 17h45 (de Brasília), no Estádio da Luz, em Lisboa, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Rei 2024/25. A volta está marcada para o dia 1 de abril, no Santiago Bernabéu. No Brasil, a partida será transmitida ao vivo pelo Disney+ via streaming. Em Portugal, a transmissão ficará por conta da Sport TV na TV fechada e da RTP 1 na TV aberta (veja a programação completa).

Maior campeão da Taça de Portugal, com 26 títulos, o Benfica garantiu vaga nas quartas de final após eliminar o Previdém por 2 a 0 na terceira fase, o Estrela por 7 a 0 na quarta fase e o Farense por 3 a 1 nas oitavas de final.

Por sua vez, o Braga busca seu quarto título na competição. Até o momento, a equipe superou o 1º Dezembro por 2 a 1 na terceira fase, o Leixões por 2 a 0 na quarta fase e o Lusitano Évora 1911 por 2 a 1 nas oitavas de final.