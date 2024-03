Onde assistir a Barcelona x Mallorca ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Espanhol

Equipes entram em campo nesta sexta (08), no Estádio Olímpico Lluís Companys; confira a transmissão e outras informações do jogo

Barcelona e Mallorca se enfrentam nesta sexta (08), às 17h (de Brasília), no Estádio Olímpico Lluís Companys, pela 28ª rodada do Campeonato Espanhol. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e do Star+, no streaming (veja a programação completa).

Invicto há sete jogos (são quatro vitórias e três empates) somando todas as competições, o Barcelona não perdeu mais desde que Xavi anunciou sua saída ao fim da temporada. Com as chances de título um pouco distantes (Real Madrid tem oito pontos de vantagem), os Blaugranas buscam garantir vaga na próxima Champions e terminar La Liga da melhor maneira possível (o time é o terceiro colocado com 58 pontos, um a menos que o vice-líder Girona).

Finalista da Copa do Rei, o Mallorca agora concentra as atenções em assegurar sua permanência na elite espanhola por mais uma temporada. Embalado pela vitória sobre o surpreendente Girona na última rodada, o time comandado pelo experiente Javier Aguirre está em 15º na tabela, com oito pontos de distância para o Cádiz, primeiro clube na zona de rebaixamento.