Onde assistir a Barcelona de Ilhéus x Bahia ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Baiano 2025

Equipes se enfrentam neste sábado (15), no Barradão, pela oitava rodada do estadual; veja os detalhes

O Barcelona de Ilhéus enfrenta o Bahia na tarde deste sábado (15), às 16h (de Brasília), no Manoel Barradas, em Salvador, pela oitava rodada da primeira fase do Campeonato Baiano de 2025. A partida terá transmissão ao vivo da TVE Bahia, em canal aberto (veja a programação completa aqui).

Pela primeira vez, o Esquadrão enfrentará uma equipe que não seja o Vitória no Barradão, onde retorna após sete anos com a presença de sua torcida. O último jogo com público no estádio foi em 2018, no fatídico "Ba-Vi da paz", que acabou em briga e teve o jogo encerrado. Agora, o time busca um triúnfo importante na luta por uma vaga na semifinal do Campeonato Baiano. Embora Rogério Ceni deva poupar os titulares por causa do compromisso na Libertadores, contra o The Strongest, o Bahia vem com um time forte, buscando confirmar a classificação e manter o bom momento.

Do outro lado, o Barcelona de Ilhéus também está de olho na semifinal, mas precisa somar pontos para se garantir no G-4. A equipe ocupa a sexta colocação com nove pontos e vive uma fase irregular, com uma vitória e seis empates até agora. Apesar disso, o time busca surpreender no Barradão e tentar fazer frente ao Bahia.