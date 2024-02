Onde assistir a Bahia x Sport ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Copa do Nordeste

‘À moda da casa’! Dois multicampeões da Copa dos Grandes Clássicos dão início à competição; confira todos os detalhes

A Copa do Nordeste terá um grande jogo para dar a largada nesta edição. Bahia e Sport se enfrentam neste domingo, às 16h, pela primeira rodada da fase de grupos da competição. A partida será disputada na Itaipava Arena Fonte Nova, com transmissão ao vivo da ESPN, do Star+ e do DAZN (veja a programação completa).

Apesar de um início abaixo das expectativas no estadual, o elenco principal do Bahia voltou da pré-temporada em Manchester-ING a todo vapor. O Tricolor de Aço venceu seus últimos três jogos sem sofrer nem um sequer. A expectativa, agora, está toda voltada ao duelo pela Copa do Nordeste, para figurar nas primeiras colocações do grupo B e avançar na disputa pelo pentacampeonato.

O Sport também está em um ótimo momento neste início de temporada. Até agora, no Campeonato Pernambucano, foram seis jogos com cinco vitórias, o que alimenta mais ainda a expectativa do Leão para pontuar contra o rival mesmo na Fonte Nova. O clube já tem três títulos da Copa na galeria, sendo a última em 2014.

Com cinco vitórias nos últimos seis confrontos diretos, o retrospecto dos pernambucanos é, momentaneamente, superior. Vale lembrar que o último encontro na Copa dos Grandes Clássicos terminou em um 6 a 0 do Sport na Ilha do Retiro.