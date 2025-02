Onde assistir a Bahia x Juazeirense ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Baiano 2025

Equipes se enfrentam neste sábado (22), às 18h30 (de Brasília), pela última rodada do estadual

Bahia recebe o Juazeirense na noite deste sábado (22), às 18h30 (de Brasília), no Carneirão, pela última rodada do Campeonato Baiano 2025. A partida terá transmissão ao vivo da TVE Bahia, em TV aberta e através do Youtube (veja a programação completa aqui).

Classificado para as semifinais do Baianão, o Bahia entra em campo de olho no mando de campo para a fase decisiva. O time comandado por Rogério Ceni é o terceiro colocado, com 15 pontos, três a menos que o líder Vitória. Para chegar à ponta, o Tricolor precisa vencer, torcer para uma derrota do Leão diante do Atlético-BA e ainda tirar uma diferença de saldo de três gols. No entanto, com um confronto decisivo pela Libertadores na próxima terça-feira (25) contra o The Strongest, o treinador já indicou que vai poupar os titulares e dar espaço para os jogadores que não costumam começar jogando.

Na quinta posição com 10 pontos, o Juazeirense precisa vencer o Bahia e torcer para que o Atlético-BA, quarto colocado com 13 pontos, perca para o Vitória no Carneirão. Além disso, o Cancão de Fogo precisa tirar um saldo de seis gols de diferença para o Carcará. Apesar das dificuldades matemáticas, o time de Juazeiro chega motivado para o confronto e aposta na possibilidade de enfrentar um Bahia com formação alternativa para buscar o triunfo na Fonte Nova.