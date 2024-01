Onde assistir a Bahia x Barcelona de Ilhéus ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Baiano

A bola rola nesta quarta-feira (31), em jogo válido pela quinta rodada do Baianão 2024; confira tudo sobre o duelo

Bahia e Barcelona de Ilhéus se enfrentam nesta quarta-feira (31), às 19h15 (de Brasília), pela quinta rodada da fase de grupos do Campeonato Baiano 2024. A partida será realizada na Itaipava Arena Fonte Nova, em Salvador, com transmissão ao vivo da TVE Bahia (TV e Youtube).

O Tricolor de Aço é o vice-líder do campeonato, com sete pontos. Não venceu nos dois primeiros duelos que teve, utilizando times alternativos, já que o elenco principal estava na pré-temporada em Manchester. No entanto, com o retorno dos jogadores para o Brasil, o Bahia venceu os dois últimos jogos, com sete gols marcados e nenhum sofrido desde então.

Ao mesmo tempo, o Barcelona é o terceiro colocado do Campeonato Baiano, com a mesma pontuação do tricolor, mas perde no saldo de gols. O time de Ilhéus vem fazendo uma campanha acima das expectativas, com uma derrota, um empate e dois triunfos, sendo um deles contra o Vitória, por 2 a 1.

No último encontro entre os clubes, o Bahia levou a melhor e venceu o Barcelona por 2 a 1, em partida que aconteceu pelo Baianão 2023.