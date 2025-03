Onde assistir a AZ Alkmaar x Tottenham ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais das oitavas de final da Liga Europa 2024/25

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (6), no AFAS Stadion; confira a transmissão e outras informações do jogo

AZ Alkmaar e Tottenham se enfrentam nesta quarta-feira (6), às 14h45 (de Brasília), no AFAS Stadion , pelo jogo de ida das oitavas de final da Liga Europa 2024/25. A partida terá transmissão ao vivo da Band na TV aberta (veja a programação completa).

Após ser derrotado pelo Manchester City por 1 a 0 na última rodada do Campeonato Inglês, o Tottenham volta suas atenções para a disputa da Liga Europa. Os Spurs conquistaram a classificação para as oitavas de final após encerrar a primeira fase em quarto lugar, com 17 pontos. Em oito jogos, registra cinco vitóras, dois empates e uma derrota. Aproveitamento de 70%.

Por outro lado, o AZ Alkmaar avançou às oitavas de final após eliminar o Galatasaray nos playoffs por 6 a 3 no placar agregado. Já na primeira fase, terminou em 19º lugar, com 11 pontos. O confronto de volta está marcado para o dia 20, no Tottenham Hotspur Stadium, em Londres.