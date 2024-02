Onde assistir a Avaí x Criciúma ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Catarinense

Clássico regional acontece nesta segunda-feira (12) e vale a sétima rodada do estadual; saiba onde assistir

Avaí e Criciúma duelam nesta segunda-feira (12), às 19h (horário de Brasília), na Ressacada, em Florianópolis, Santa Catarina. O jogo é válido pela sétima rodada da primeira fase do Campeonato Catarinense, e conta com transmissão ao vivo do canal MB TV 2, no Youtube (clique aqui e confira a programação completa).

O Leão da Ilha é o atual terceiro colocado na tabela da competição, e a vaga para as quartas de final já está bem encaminhada. Já são quatro jogos de invencibilidade, com apenas uma derrota no torneio inteiro - para o Hercílio Luz, na segunda rodada. De acordo com a combinação de resultados, uma vitória torna o Avaí vice-líder da tabela.

Ao mesmo tempo, o Tigre é o líder do campeonato, a dois pontos do Marcílio Dias (vice) e a quatro do rival da capital. O Criciúma também perdeu apenas um jogo do torneio até aqui, embora este tenha sido fora de casa, assim como será no confronto de segunda-feira. Uma vitória isola o clube no primeiro lugar do Catarinense.

Nos últimos dez jogos entre os times, foram quatro vitórias do Avaí, duas do Criciúma e quatro empates.