Onde assistir a Atlético-MG x Tombense ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Mineiro

Confronto desta quarta-feira (14) é válido pela quinta rodada do estadual; veja onde assistir e todos os detalhes

Atlético-MG e Tombense se enfrentam nesta quarta-feira (14), às 20h (horário de Brasília), pela quinta rodada da fase de grupos do Campeonato Mineiro. O jogo será realizado na Arena MRV, em Belo Horizonte, casa do Galo, e terá transmissão ao vivo dos canais Premiere, pelo sistema de pay-per-view (clique aqui e veja toda a programação).

Com duas vitórias em quatro jogos, os mandantes brigam pela primeira colocação no grupo B do torneio, que, no momento, pertence ao Villa Nova-MG, e garante classificação para o mata-mata. O técnico Felipão ainda está encontrando a escalação ideal para o Galo na temporada e os titulares variaram bastante nas primeiras rodadas. A equipe vem de vitória sobre o Athletic por 2 a 0 fora de casa, e quer embalar de vez na competição.

O clube de Tombos está invicto até aqui no Mineiro, com oito pontos e ocupando o segundo lugar do grupo A. Com vitórias sobre o Athletic e o Pouso Alegre, o Tombense vem de empate com o Democrata fora de casa por 2 a 2. Assim como o rival, uma vitória pode colocá-los em primeiro lugar e encaminhar a vaga direta para a próxima fase.

Nos últimos cinco confrontos diretos, foram quatro vitórias do Galo e um empate.