Onde assistir a Atlético-GO x Goiatuba ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Goiano

Após a vitória do Dragão por 3 a 0 na ida, clubes se enfrentam novamente nesta segunda (11), pelo jogo de volta das quartas

Atlético-GO e Goiatuba jogam nesta segunda-feira (11), às 19h30 (horário de Brasília), no Estádio Antônio Accioly, em Goiânia, pelo jogo de volta das quartas de final do Campeonato Goiano. A partida será transmitida pela TV Brasil Central no YouTube (veja a programação completa aqui).

Além de possuir uma ótima vantagem (3 a 0) a seu favor, o Atlético-GO decide a vaga nas semifinais dentro de sua casa, o que aumenta mais ainda seu favoritismo. O último compromisso do Dragão foi no meio de semana, quando venceu o Real Brasília fora de casa pela Copa do Brasil por 3 a 1.

Já o Goiatuba tem uma montanha para escalar. A pesada derrota dentro de seus domínios na ida atrapalhou bastante os planos. Para sonhar com a classificação, o time precisa vencer ao menos por três gols de diferença, para igualar o placar do primeiro jogo.

Mais artigos abaixo