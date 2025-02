Onde assistir a Atlético-BA x Vitória ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Baiano 2025

Equipes se enfrentam neste sábado (22), às 18h30 (de Brasília), pela última rodada do estadual;

Atlético-BA recebe o Vitória na noite deste sábado (21), às 18h30 (de Brasília), no Carneirão, pela última rodada do Campeonato Baiano 2025. A partida terá transmissão ao vivo da TVE Bahia, em TV aberta e através do Youtube (veja a programação completa aqui).

O Atlético-BA chega com moral após vencer o Jacobina por 3 a 0 na rodada passada e depende apenas de um empate para garantir sua vaga na próxima fase. Mesmo em caso de derrota, a classificação ainda é possível, desde que a Juazeirense não vença o Bahia e consiga tirar a diferença no saldo de gols, que atualmente é de seis tentos a favor do Carcará. Atualmente na quarta colocação, a equipe de Alagoinhas quer confirmar a classificação sem precisar depender de outros resultados.

O Vitória, por sua vez, vive grande fase e já garantiu a classificação antecipada para as semifinais. Líder da competição com 18 pontos, o time comandado por Thiago Carpini ainda não perdeu no Baianão: são cinco vitórias e três emptates em oito rodadas. A equipe também vem embalada após derrotar o Fortaleza fora de casa pela Copa do Nordeste. Com 17 jogos de invencibilidade, o Rubro-Negro pode confirmar a vantagem de decidir em casa nas fases finais em caso de vitória.