Onde assistir a Athletico-PR x São Joseense ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Paranaense 2025

Equipes vão a campo nesta quinta-feira (06), pela oitava rodada do estadual; veja os detalhes

Athletico-PR e São Joseense se enfrentam nesta quinta-feira (06), às 20h (de Brasília), na Ligga Arena, pela oitava rodada do Campeonato Paranaense 2025. A partida terá transmissão ao vivo do canal Rede Furacão, no Youtube, para assinantes (veja a programação completa).

Após interromper uma sequência de três empates com a vitória por 3 a 1 sobre o Andraus, o Furacão tenta embalar na competição para subir na tabela. Atualmente, a equipe ocupa a quinta colocação com 12 pontos, somando três vitórias, três empates e uma derrota. Apesar do favoritismo, o técnico Maurício Barbieri precisa lidar com desfalques importantes, principalmente devido ao julgamento de atletas envolvidos na confusão do último Atletiba.

O São Joseense chega ao confronto tentando ganhar fôlego na luta contra o rebaixamento. Lanterna do torneio com apenas quatro pontos, a equipe conseguiu sua primeira vitória na competição na rodada passada, encerrando um jejum de quase um ano sem vencer no estadual. Até aqui, o time acumula seis derrotas, um empate e apenas um triunfo, precisando somar pontos para seguir com chances de permanência.