Onde assistir a Athletico-PR x Operário ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Paranaense

Times vão a campo para encaminhar vaga às quartas de final do estadual; confira onde assistir e todos os detalhes

A bola rola nesta quinta-feira (15), às 19h (horário de Brasília), para Athletico-PR e Operário, em duelo válido pela nona rodada da fase inicial do Campeonato Paranaense. A partida será na Ligga Arena, em Curitiba, com transmissão ao vivo da Rede Furacão, canal de streaming fechado do clube (confira aqui a programação completa).

O Furacão é o líder do campeonato até então, com seis vitórias em oito jogos. Está a um ponto do vice, o Coritiba, e deve ganhar se quiser garantir a primeira colocação na fase de grupo. Na última rodada, o Athletico bateu o Londrina fora de casa por 2 a 1, consolidando o bom momento da equipe.

Enquanto isso, o Fantasma também vem fazendo boa campanha no Paranaense e está em quarto lugar da tabela, momentaneamente garantindo vaga nas quartas de final. Uma vitória aproxima a equipe do Maringá, o atual terceiro lugar, além de já deixar a próxima etapa bem encaminhada.

Nos últimos cinco confrontos diretos foram três vitórias do Athletico e duas do Operário.