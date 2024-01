Onde assistir a Athletico-PR x Maringá ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Paranaense

Jogo válido pela terceira rodada do Paranaense; fique por dentro de todas as informações

Athletico-PR e Maringá se enfrentam nesta quarta-feira (24), às 19h (de Brasília), pela terceira rodada do Campeonato Paranaense. O duelo será na Ligga Arena, casa do Furacão, e terá transmissão ao vivo do NSports e da Rede Furacão no streaming.

Em razão da briga no Athletiba do ano passado, cumprindo a suspensão aplicada, o acesso ao estádio será exclusivo para mulheres, crianças até 12 anos e PCD’s. Os ingressos foram rapidamente esgotados.

Após estrear com vitória no estadual, o Furacão vem de empate em 0 a 0 fora de casa na segunda rodada contra o Azuriz, e quer a vitória a todo custo no primeiro jogo na Ligga Arena em 2024. Com Juan Carlos Osorio à beira do campo, a equipe ainda está em adaptação, com promessa de muitos testes entre os 11 iniciais durante o Paranaense.

Por outro lado, o Maringá se destacou nas duas primeiras rodadas e é o líder do campeonato. Com as vitórias por 3 a 0, sobre o Galo Maringá, na estreia, e sobre o Andraus, o clube chega empolgado para chegar longe no estadual. Vale lembrar que eles ficaram com o vice em 2022 e foram semifinalistas na edição anterior.