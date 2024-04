Onde assistir a Athletico-PR x Internacional ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Brasileirão sub-20

Equipes, que estrearam no campeonato sem vitória, se enfrentam nesta quarta-feira (10); veja detalhes da partida

Athletico-PR e Internacional se enfrentam na tarde desta terça-feira (09), às 15h (horário de Brasília), no CAT do Cajú, pela segunda rodada do Brasileirão sub-20. A partida não será transmitida pela TV (veja a programação completa aqui).

O Athletico-PR estreou com um empate no Campeonato Brasileiro sub-20, em partida contra São Paulo. O Furacão chegou a abrir 2 a 0 no placar, mas acabou sofrendo o empate, terminando o jogo em 2 a 2 e um ponto conquistado, além de um fim de jogo movimentado, com uma expulsão de cada lado.

Do outro lado, o Internacional já acumula três derrotas consecutivas. Na primeira rodada do Brasileirão, a equipe foi derrotada pelo Santos, com o placar de 3 a 2.

No confronto mais recente entre as equipe, o Internacional levou a melhor, vencendo por 3 a 1 em partida vádida pelo Campeonato Brasileiro sub-20 de 2022.