Onde assistir a Athletico-PR x FC Cascavel ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Paranaense 2025

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (12), pela décima rodada do estadual; veja os detalhes

O Athletico-PR recebe o FC Cascavél nesta quarta-feira (12), às 20h (de Brasília), na Ligga Arena, em Curitiba, pela 10ª rodada do Campeonato Paranaense 2025. A partida terá transmissão ao vivo da TV Paraná Turismo, em canal aberto, NSports e Rede Furacão para assinantes (confira a programação completa).

O Athletico chega embalado para o confronto, defendendo uma invencibilidade de seis jogos no Campeonato Paranaense. Desde a única derrota na competição, na terceira rodada contra o Azuriz, o Furacão engatou uma sequência de três vitórias seguidas, incluindo um triunfo por 3 a 2 sobre o Maringá fora de casa. Líder da tabela com 18 pontos, a equipe tem a mesma pontuação do vice-líder Operário e precisa vencer para tentar abrir vantagem na ponta da classificação.

O FC Cascavel ocupa a sétima colocação, dentro da zona de classificação para a próxima fase, mas chega em momento de alerta. A equipe vinha de uma sequência invicta de seis jogos, com três vitórias e três empates, mas sofreu duas derrotas consecutivas para Operário e Andraus, o que freou sua boa fase. Agora, o Cascavel busca a recuperação diante do líder, em um desafio que pode ser crucial para garantir um lugar no mata-mata.