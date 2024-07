Onde assistir a Athletico-PR x Bahia ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Brasileiro 2024

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (10), na Ligga Arena; confira a transmissão e outras informações do jogo

Athletico-PR e Bahia se enfrentam nesta quarta-feira (10), às 19h (de Brasília), na Ligga Arena, em Curitiba, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro 2024. A partida terá transmissão ao vivo da TNT na TV fechada, da Cazé TV, no Youtube e da Rede Furacão no streaming (veja a programação completa).

Quer ver jogos do Brasileirão ao vivo? Clique aqui para acessar

Após a vitória por 2 a 1 sobre o Atlético-GO na última rodada, o Athletico-PR busca emplacar a segunda vitória consecutiva no Brasileirão. Com 24 pontos, o Furacão quer se manter no G-6. Apesar do anúncio de Martín Varini como técnico, a tendência é que o uruguaio faça sua estreia no comando da equipe no sábado (13), contra o Ypiranga, pela Copa do Brasil.

Do outro lado, o Bahia busca a recuperação no Brasileirão após a derrota para o Palmeiras por 2 a 0 na última rodada. O Tricolor tem 27 pontos e está na quinta colocação com um aproveitamento de 60%.

Quer saber, pelo WhatsApp, quem seu time está contratando? Siga aqui o canal da GOAL sobre mercado da bola!