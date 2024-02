Onde assistir a Athletic x Atlético-MG ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Mineiro

Equipes vão a campo pela quarta rodada do estadual nesta quinta-feira (8); veja todas as informações

Athletic Club e Atlético-MG se enfrentam nesta quinta-feira (8), às 21h (horário de Brasília), pela quarta rodada do Campeonato Mineiro de 2024. O jogo será disputado no Estádio Joaquim Portugal (Arena Sicredi), na cidade de São João del Rei, em Minas Gerais, com transmissão ao vivo exclusiva dos canais Premiere, pelo pay-per-view (veja a programação completa).

Sem vitória nos últimos dois jogos, a campanha do Athletic até aqui é razoável. Venceu na estreia contra o Ipatinga, empatou com o Cruzeiro fora por 1 a 1 e, também como visitante, perdeu para a Tombense por 1 a 0. No momento, o clube de São João del Rei está em segundo lugar do grupo C, atrás apenas do América-MG (que também é líder geral).

O Galo ainda não engrenou na temporada, e venceu apenas um de seus três jogos no Mineiro até agora - este, por 4 a 0 contra o Democrata. Perdeu para o Patrocinense na estreia e para o Cruzeiro no clássico do último sábado (3), na Arena MRV. Uma vitória é essencial para o Atlético mostrar o potencial do elenco para 2024.

Mais artigos abaixo

Os últimos quatro duelos entre os clubes terminaram em 1 a 0. Uma dessas vitórias foi do Athletic, no Mineiro de 2023. As outras três foram do Galo, uma em cada ano de 2021 para cá.