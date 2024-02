Onde assistir a Argentina x Uruguai ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Pré-Olímpico

Equipes travam batalha pela última rodada da fase de grupos do torneio; veja detalhes

As seleções sub-23 de Argentina e Uruguai vão a campo pela última rodada do grupo B do torneio Pré-Olímpico. O jogo acontece nesta sexta-feira (2), às 20h (de Brasília), no estádio Misael Delgado, em Valencia, Venezuela. A transmissão é exclusiva do canal SporTV, na TV fechada (confira a programação completa).

Após os comandados de Javier Mascherano terem desencantado de vez na vitória por 5 a 0 sobre o Chile, o grupo dos vizinhos sul-americanos já está praticamente definido. Argentina e Paraguai já estão classificados para o quadrangular final, empatados com sete pontos. A Albiceleste ganha no saldo de gols, mas, mesmo assim, uma vitória praticamente consolida os hermanos no lugar mais alto da chave B.

Enquanto isso, o Uruguai não se classificou, ficando de fora do mata-mata, e, consequentemente, dos Jogos Olímpicos de Paris 2024. A Celeste largou mal no grupo, perdendo os dois primeiros jogos. Até conseguiu reagir na última partida, com vitória por 3 a 0 sobre o Peru, no entanto, o time de Marcelo Bielsa está eliminado mesmo assim.

