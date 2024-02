Onde assistir a Argentina x Paraguai ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do torneio Pré-Olímpico

Duelo é válido pelo quadrangular final que garante vaga nos Jogos Olímpicos de Paris; entenda os detalhes

Argentina e Paraguai se enfrentam pela segunda rodada do quadrangular final do torneio Pré-Olímpico Sub-23. O jogo será nesta quinta-feira (8), às 17h (horário de Brasília), no Estádio Nacional Brígido Iriarte, em Caracas, na Venezuela. A transmissão do duelo é ao vivo e exclusiva do SporTV, na TV fechada (confira a programação completa).

Os comandados de Javier Mascherano se classificaram em primeiro lugar do grupo B da competição, e chegam embalados para a fase final. No entanto, empataram a rodada inicial em 2 a 2 com a Venezuela, mas mesmo assim, seguem com o melhor ataque isolado e uma das melhores defesas do torneio.

O Paraguai venceu o Brasil por 1 a 0 no primeiro jogo do quadrangular e, até aqui, lidera o grupo dos classificados às Olimpíadas de 2024. Embora tenha classificado em segundo lugar do mesmo grupo da Argentina, o confronto direto terminou empatado na ocasião e promete jogo duro para a Albiceleste.

