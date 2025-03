Onde assistir a Anápolis x Vila Nova, ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da final do Campeonato Goiano 2025

Times fazem o primeiro jogo da grande decisão do estadual de Goiás neste domingo

Anápolis e Vila Nova se enfrentam neste domingo (23), às 17h (horário de Brasília), em duelo válido pelo jogo de ida da final do Campeonato Goiano 2025. A partida acontece no Estádio Jonas Duarte e possui transmissão ao vivo da TV Brasil Central, na TV aberta e no YouTube, e no aplicativo TBC Flix (confira a programação completa de futebol aqui).

Com melhor ataque da competição e o artilheiro Igor Cássio, o Anápolis chegou à final após eliminar o tricampeão Atlético-GO nas semifinais. Jogando em seus domínios, o time tenta aproveitar o fator casa para largar na frente.

O Vila Nova, por sua vez, possui a melhor defesa do torneio, com cinco gols sofridos em 15 jogos. Além disso, o clube chega com confiança depois de superar o rival Goiás na fase anterior.