Onde assistir a América-RN x ABC ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da final do Campeonato Potiguar

Equipes começam a decidir o título estadual neste sábado (22), na Arena das Dunas; veja os detalhes

América-RN e ABC se enfrentam nesta se enfrentam neste sábado (22), às 16h (horário de Brasília), na Arena das Dunas, em Natal, pelo primeiro jogo da final do Campeonato Potiguar. A partida será transmitida ao vivo pela TV Tropical, afiliada à Record no estado, em TV aberta, além de contar com a exibição do Canal GOAT no YouTube, alcançando todo o Brasil. (confira a programação completa).

O América-RN, que superou um adversário forte e embalado pela torcida, o Santa Cruz de Natal, para garantir sua vaga na final. Após perder por 2 a 1 no jogo de ida, o time alvirrubro deu a volta por cima e, com gols de Thiaguinho e Thailor, venceu por 2 a 0 na Arena das Dunas, carimbando sua classificação e seguindo vivo na luta pelo tricampeonato. Além de buscar o título estadual, o América também garantiu sua vaga na Série D e Copa do Brasil de 2026, além da pré-Copa do Nordeste.

Do outro lado, o ABC se destaca pela solidez de sua campanha, que lhe deu o privilégio de decidir a final em casa, no Frasqueirão. Com 17 pontos somados em 7 jogos, a equipe alvinegra terminou a fase de grupos como líder absoluto. Embora tenha enfrentado a eliminação recente na Copa do Brasil contra o Olaria, o time soube superar o empate em 0 a 0 no jogo de ida da semifinal, garantindo a vitória por 1 a 0 em casa e a classificação para a decisão estadual. Agora, o ABC tem a chance de coroar sua excelente campanha com o título estadual diante do rival.